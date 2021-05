Gatta investita a Livorno, soccorsa e operata: è in cerca di una famiglia

Dolcissima, buonissima, sicuramente domestica. Domenica mattina la gatta è stata investita in zona Garibaldi. Una famiglia fortunatamente l'ha subito soccorsa per le prime cure ed una radiografia a proprie spese. Non essendo strato rintracciato il proprietario, la gatta è stato accolto in degenza presso l'Oasi del Gatto all'interno del Canile Comunale.

Oggi è stata operata dal veterinario del Comune per la rottura del femore destro e la lussazione del sinistro. Deve aver preso un brutto colpo da un'auto. L'Associazione di volontariato animalista Ata -Pc l'assisterà fino all'adozione. Cerca una famiglia e tanto amore.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa