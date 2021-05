Giro-E, il Giro riservato alle E-bike farà tappa a Pontassieve

Giovedì 20 maggio partirà da Pontassieve la 12esima tappa del Giro-E la manifestazione cicloturistica inserita nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana organizzato da RCS Sport Spa durante il Giro d’Italia. Giro–E, giunto alla terza edizione, si disputa utilizzando, solo ed esclusivamente, biciclette elettriche da strada a pedalata assistita (E-Road Bike) e percorrerà l’Italia da Torino a Milano 21 tappe per raccontare la bellezza della Penisola dall’Appennino alle Alpi, in un percorso di 1540 affascinanti chilometri. Giro-E ricalca il percorso disegnato per il Giro d’Italia, cambiando solo la località di partenza di tappa. Si snoda in 21 tappe, che hanno un chilometraggio giornaliero che può variare dai 70 ai 115 km e si affianca al Giro d’Italia per far vivere a tutti gli amanti della bicicletta, ciclisti amatori o ex professionisti, l’esperienza di percorrere le strade del Giro d’Italia nelle stesse giornate della Corsa Rosa.

“Siamo felici che gli organizzatori abbiano individuato in Pontassieve la partenza della 12esima tappa del Giro-E e che, nello stesso giorno, si tingeranno di rosa le strade del Comune per il Giro d’Italia”, commentano la Sindaca Monica Marini e l’assessore allo sport Giulia Borgheresi, secondo cui il Giro-E “è senz’altro un’occasione per il rilancio del mondo dello sport e, aspetto non secondario, anche per far conoscere i nostri luoghi, e speriamo che siano sempre più numerosi gli appassionati delle due ruote che vengono a scoprirli, dato che siamo convinti che Pontassieve abbia molto da offrire, soprattutto per chi vuole uscire dai circuiti classici della fruizione turistica privilegiando un tipo di turismo slow. Anche per questo, per unire sport e turismo, il nostro Comune ha dato il proprio sostegno anche per dei nuovi corsi di formazione per guide ambientali, ideati da alcuni operatori del territorio e riservati all’organizzazione di tour in e-bike.”

Giovedì 20 maggio (stesso giorno del passaggio del Giro d’Italia) la tappa prenderà il via da Piazza Vittorio Emanuele II alle 11,45 circa. Il percorso sul nostro territorio vedrà la partenza da Piazza Vittorio Emanuele II verso Via Reni, Piazza Gramsci poi in direzione Via Aretina – (Piazza Stazione) - via Garibaldi – Via Gori per proseguire verso la strada regionale della Consuma. Durante il passaggio delle e-bike il traffico nelle vie interessate sarà temporaneamente interdetto, solo per il tempo necessario al passaggio della corsa.

Per lo svolgimento della manifestazione e per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture saranno invece istituiti divieti di sosta e transito insieme ad una generale variazione della viabilità:

Piazza Vittorio Emanuele II divieto di sosta e transito con rimozione forzata dalle ore 18 del 19 maggio fino alle ore 20 del 20 maggio

Via Tanzini divieto si sosta dalle ore 6 alle 14 del 20 maggio e divieto di transito dalle ore 11 alle 12,30

Piazza Gramsci (stalli di sosta lato est) e via Reni (area adiacente il Parco della Rimembranza) divieto di sosta dalle ore 6 alle ore 16 del 20 maggio.

Via Reni e piazza Gramsci (restanti stalli di sosta lato ovest) divieto di sosta dalle ore 10 alle ore 13 del 20 maggio.

Per la giornata di giovedì 20 maggio sarà sospesa la pulizia meccanizzata delle strada

Fonte: Ufficio Stampa