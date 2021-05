Il Prefetto Guidi in visita nei comuni di Signa e Lastra a Signa

La visita del Prefetto Alessandra Guidi a Signa

Nella giornata di martedì 11 aprile, il Prefetto Alessandra Guidi in visita nei comuni di Signa e Lastra a Signa

Ad aprire la giornata, l’arrivo del Prefetto al Comune di Lastra a Signa dove, in sala consiliare, ha incontrato il sindaco Angela Bagni, la giunta comunale, i capigruppo del consiglio comunale, il presidente del consiglio comunale Nicola Montemurro, il segretario comunale Antonino Maria Fortuna. Presenti anche la comandante della polizia municipale Rosa Delvecchio e la presidente della Consulta del Volontariato Sandra Mugnaini.

La visita del Prefetto Alessandra Guidi a Lastra a Signa

Nel corso della mattinata si è tenuto anche l’incontro con il Consiglio comunale dei ragazzi, il progetto di educazione alla cittadinanza attiva promosso con la scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci, e con la dirigente scolastica Eleonora Marchionni. Il Maestro Antonio Manzi ha donato al Prefetto un’opera in ceramica.

Prima di accompagnarla a visitare un'eccellenza produttiva del territorio, il maglificio Elly, il sindaco ha ringraziato il Prefetto per la visita attraverso la quale dimostra vicinanza ai territori e alle loro istanze.

A seguire, il Prefetto si è spostato a Signa per un incontro con gli amministratori locali. Ad accoglierla in Sala Giunta per un confronto sui temi della sicurezza urbana e controllo del territorio, il sindaco Giampiero Fossi, il segretario comunale dott. Marco Cini, il comandante della Polizia Municipale Fabio Caciolli e il responsabile della Protezione Civile Alessandro Minucci

A fine mattinata, una breve visita del Prefetto ad un’azienda di spicco del territorio signese specializzata nella lavorazione galvanica e nella realizzazione di minuterie metalliche – Giuliano Frosini srl; infine un saluto alla Giunta comunale, al Presidente del Consiglio e ai capigruppo comunali all’interno del Parco dei Renai, alla presenza anche dell’Amministratore delegato della società di gestione del parco.

Fonte: Comune di Signa