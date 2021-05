Ilaria Scarselli riconfermata alla guida di Confesercenti Empolese Valdelsa

Si conclude con la conferma di Ilaria Scarselli nel ruolo di presidente di area il lungo percorso di rinnovo delle cariche della Confesercenti Empolese-Valdelsa. Un’ approvazione unanime, segnale evidente del buon operato svolto fino ad oggi soprattutto nella fase di piena emergenza legata alla pandemia.

Dopo le assemblee comunali i presidenti eletti si sono riuniti per la nomina del loro riferimento di area. Un ruolo cruciale che raccoglie le istanze dei singoli comuni e le rappresenta come territorio agli organi di livello superiore.

L’imprenditrice fucecchiese, 36 anni e laureata in urbanistica, è titolare di due gelaterie artigianali ed ha già ricoperto l’incarico anche nello scorso mandato.

“Una bella gratificazione ma anche una grande responsabilità - dichiara Ilaria Scarselli – La fiducia che i colleghi mi hanno dimostrato è uno stimolo importante per proseguire il mio impegno anche nei prossimi anni. L'obiettivo principale sarà quello di rappresentare le istanze e allo stesso tempo promuovere la crescita delle imprese nell'Empolese-Valdelsa. Nell'immediato stiamo già lavorando proiettati verso un futuro post Covid. È necessario essere parte attiva e propositiva per poter costruire la ripresa, anche in nuove vesti, del mondo del commercio, turismo e servizi. Sono sicura che il nostro territorio saprà esprimersi al meglio. Ci tengo inoltre ad esprimere la mia soddisfazione per una rappresentanza di forte peso rosa. Non per partito preso, ma semplicemente perché credo che sia il primo passo per far capire la vera natura del nostro mondo. Solo prendendo atto della situazione di fatto, sapremo dare indirizzi utili a costruire lo sviluppo del commercio di vicinato”

Complessivamente, faranno parte del gruppo dirigente di area 25 imprenditori, 11 donne e 15 uomini.

“Superare l’emergenza e guardare avanti– afferma Gianluca D’Alessio, responsabile Confesercenti di area – questi sono gli elementi su cui concentrare fin da subito il nostro operato. Speriamo che presto la campagna vaccinale ci consenta di riappropriarci della normalità pre-Covid. A quel punto la vera sfida sarà la ripartenza, nei prossimi mesi si decideranno le sorti della piccola e media impresa. Con una squadra come quella messa in campo dalla nostra associazione sono sicuro che sapremo trovare strategie praticabili ed efficaci”.

Fonte: Confesercenti Firenze - Ufficio stampa