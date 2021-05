Incendio boschivo colposo, pensionato accusato per il rogo di un castagneto

Un pensionato è stato denunciato dai carabinieri forestali con l'accusa di incendio boschivo colposo. Le indagini erano partite da un rogo sviluppatosi in un castagneto di circa 1.500 metri quadrati in località Caprile, nel comune di San Godenzo, sui monti fiorentini.

Secondo quanto ricostruito dai forestali, l'anziano avrebbe acceso un fuoco per bruciare dei rami, in un periodo consentito dalla normativa regionale, ma non lo avrebbe controllato in maniera adeguata, perdendone così il controllo.

Le indagini, spiegano i forestali, si sono avvalse del 'metodo delle evidenze fisiche (Mef)', tecnica che permette di ricostruire l'evoluzione di un incendio boschivo attraverso lo studio delle tracce che il fuoco ha lasciato sulla vegetazione.