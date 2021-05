Inchiesta Keu, Fanella convoca la Commissione Controllo e Garanzia

"Consapevole della necessità di approfondire e chiarire i rapporti che sono intercorsi tra gli amministratori comunali, il Consorzio Aquarno, l'Associazione Conciatori e altri enti, ho provveduto a convocare per il giorno 19 maggio 2021 la Commissione Controllo e Garanzia".

Continua il Presidente della Commissione Valentina Fanella: "Purtroppo la richiesta di convocazione pervenuta da un consigliere membro era mal posta e per la sua formulazione non avrebbe portato ad alcun risultato utile a chiarire e a far luce su questa delicata vicenda, rischiando di vanificare ogni sforzo per addivenire a delle utili conclusioni nell'interesse dei santacrocesi e di tutto il Comprensorio. Proprio per l'importanza e la delicatezza degli argomenti da trattare, è stata richiesta una particolare attenzione nella sua convocazione. La risonanza dell'indagine può aver invogliato qualcuno a cavalcare frettolosamente l'onda emotiva facendosi prendere dalla smania di visibilità, ma ciò non poteva assolutamente pregiudicare il diritto dei cittadini a veder garantito il proprio diritto alla chiarezza e alla trasparenza".

Valentina Fanella, presidente Commissione Controllo e Garanzia