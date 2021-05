Malore mentre parcheggia, 55enne muore a Marina di Pisa

Si chiamava Antonio Lugli in 55enne di Marina di Pisa morto nel suo furgone dopo aver parcheggiato in via della Casa Rossa ieri pomeriggio. L'uomo ha chiesto aiuto a un passante per il malore ma all'arrivo dei soccorsi era ormai deceduto. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine ma il dottore ha decretato il decesso per cause naturali. Il pm informato dei fatti ha disposto di non eseguire l'autopsia, per cui la salma è stata restituita ai familiari per celebrare il funerale.