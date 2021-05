Due nuovi mezzi per la Pubblica Assistenza di Santa Croce

Ci sono importanti novità per la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno. Arrivano due nuovi mezzi per l'associazione santacrocese, che va così a aumentare il parco macchine. Il momento è delicato, quindi si tratta di un doppio arrivo che dà una mano sia alla Pubblica Assistenza sia alla popolazione di Santa Croce e non solo.

Sono state infatti acquistate due nuove. Si tratta di due Hyundai i10 che sono state appena targate e saranno impiegate per i servizi alla persona come il trasporto di utenti e pazienti per visite o terapie.

"Ringraziamo la concessionaria Nelli 1956 di Castelfranco di sotto per averci offerto un generoso sconto. Fare volontariato significa anche questo: ricevere da persone generose per dare, a nostra volta, a chi ha bisogno di noi; è un compito che svolgiamo ogni giorno con impegno e passione" scrivono dalla Pubblica Assistenza.