Olimpiadi Tokyo, il montemurlese Marco Innocenti allenerà la campionessa Danka Bartekova

Un'opportunità presa al volo. Ormai è ufficiale: il montemurlese Marco Innocenti, medaglia d’argento a Rio 2016, allenerà e accompagnerà Danka Bartekova, campionessa di tiro al volo della nazionale slovacca, alle Olimpiadi di Tokyo 2021, che si dovrebbero aprire alla fine di luglio in Giappone. Un nuovo ruolo, dunque, per il campione del double trap, nato e cresciuto all'ombra della Rocca, che seguirà la preparazione dell'atleta slovacca Danka Bartekova, 37 anni, una delle tiratrici più forti del mondo e componente del Comitato internazionale Olimpico. Danka è stata più volte campionessa europea di tiro al volo, vincitrice di una medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Londra 2012, della Coppa del Mondo in Egitto a fine febbraio 2021 e del terzo posto alla Coppa del mondo di Lonato (Brescia), solo pochi giorni fa. «Dopo la medaglia Olimpica di Rio, avrei voluto ritirarmi- ricorda Marco Innocenti - e subito dopo la gara di Rio lo dichiarai alla Gazzetta dello Sport. Poi, in accordo con la mia famiglia e grazie al supporto degli sponsor, ho trovato la fiducia per continuare ancora». Dopo le Olimpiadi di Rio 2016, infatti, Marco Innocenti ha vinto ancora: si è aggiudicato diversi gran premi Fitav, l' Emir Cup a Todi nel 2017 e la medaglia d’oro a squadre al Mondiale in Korea 2018 fino poi al ritiro definitivo e forzato a causa della pandemia nel 2020. «Poi nella vita si presentano delle opportunità che capitano una volta sola e vanno prese al volo.- continua Innocenti- Sono felice di aver accettato di fare questa esperienza, entrando a far parte del team della Slovacchia. Non potevo iniziare meglio questa esperienza, proprio con una bellissima medaglia di bronzo conquistata da Danka Bartekova nella Coppa del mondo di Lonato, come se fosse un segno del destino proprio in Italia, dove ho iniziato la mia prima gara importante da tiratore e ora invece mi ritrovo dietro le quinte nelle vesti di allenatore».

Tanta la soddisfazione anche da parte del Comune di Montemurlo che ha sempre sostenuto il suo campione per eccellenza:« Siamo davvero molto felici per questa nuova esperienza da allenatore che vede ancora protagonista il nostro Marco Innocenti. - sottolineano il sindaco Simone Calamai e l'assessore allo sport, Valentina Vespi - Marco è un grande campione e siamo certi che saprà portare tutta la sua esperienza e capacità anche in questo nuovo ruolo. A Danka e a Marco va il nostro incoraggiamento ».