"Sporco dietro palazzo Ghibellino", la lettera di un'empolese

Sì alla riqualificazione di Palazzo Ghibellino, ma qualcuno pensi anche al retro.

Sembrano essere queste le parole di una residente di Empoli, Sonia Ceccotti, che ci scrive riportando con tanto di documentazione fotografica i disagi di chi ha un appartamento che si affaccia sulla corte interna del palazzo dalle origini nobili.

Dagli scatti si nota una generale sporcizia oltre alla presenza di escrementi di piccioni che "rendono l'aria irrespirabile". La signora che ci scrive afferma di essere "costretta a tenere le finestre chiuse (anche in agosto) per il cattivo odore", anche a causa di "panni caduti dai fili, pannolini sporchi dei bebè, vomito di gatti, carcasse di animali e tanto altro".

"Non ho mai visto effettuare lavori di manutenzione o pulizia di alcun genere da quando abito qui, e sono passati più di quattro anni. Vorrei capire a chi spetta tale mansione dato che è proprietà comunale. Oltretutto, spesso cadono calcinacci e pezzi di intonaco dalle pareti esterne del palazzo storico. Veramente non comprendo come sia possibile lasciare in questo stato d'incuria e totale abbandono un edificio così importante per la città", afferma ancora.

La famiglia avrebbe sollecitato più volte l'amministrazione per effettuare pulizie e sanificazioni, pare senza successo.