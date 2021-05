'Puliamo il tuo parco', l'iniziativa di Vallelata anche in Toscana

Vallelata, in collaborazione con Legambiente, torna con la seconda edizione di “Puliamo il tuo parco”, l’iniziativa nazionale di mobilitazione alla cura del verde cittadino. Per fare ancor più rete e chiamare quante più persone all’azione, quest’anno gli organizzatori hanno coinvolto un interlocutore che avrà un ruolo fondamentale: le scuole. Proprio la sensibilizzazione e l’educazione delle giovani generazioni al rispetto dell’ambiente, infatti, sarà il motore di questa nuova edizione dell’iniziativa lanciata con successo lo scorso anno.

Fino al 30 giugno sul sito puliamoiltuoparco.vallelata.it i consumatori potranno votare il loro parco del cuore tra i 5 in lista in Toscana, abbinati ad altrettante scuole del territorio:

• Firenze: Parco dell’Argingrosso - Scuola primaria Eduardo De Filippo

• Firenze: Giardino della Montagnola - Scuola primaria Montagnola

• Arezzo: Parco urbano del Pionta - Scuola primaria Masaccio

• Arezzo: Parco Ponte a Buriano - Scuola primaria di Campoleone

• Viareggio (LU): Pineta di Ponente - I.C. Marco Polo Viani

Al termine delle votazioni il parco più votato in ogni regione verrà ripulito nel corso di una simbolica giornata di volontariato, mentre Legambiente regalerà alla scuola abbinata un percorso didattico sulle tematiche ambientali.

“Siamo davvero entusiasti di portare avanti questa iniziativa lanciata lo scorso anno. L’impossibilità di viaggiare a causa della pandemia ci ha portato a riscoprire le nostre città piccole e grandi e il verde che le abbellisce, rendendo ancor più importante la tutela dei parchi”, ha commentato Mauro Frantellizzi, Direttore Marketing Galbani Cheese. “In occasione della seconda edizione abbiamo voluto fare un passo in più, coinvolgendo le scuole del territorio perché proprio la formazione delle future generazioni a rispettare e difendere il nostro Pianeta è fondamentale, e lo è anche che i brand si spendano per spronare i giovani a farsi portatori di un cambiamento per vivere in un mondo più sano e pulito”.

“Lanciamo con soddisfazione il secondo contest regionale sui parchi urbani, in collaborazione con Vallelata, per fa vincere uno splendido progetto formativo alle scuole primarie abbinate. – ha dichiarato Fausto Ferruzza, Presidente di Legambiente Toscana – 5 parchi e giardini, da Firenze a Viareggio, da Arezzo a Ponte a Buriano. Che vinca il migliore”.

Per tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa esprimendo il proprio voto, infine, Vallelata mette in palio 20 esclusivi monopattini elettrici

Fonte: Vallelata - Ufficio stampa