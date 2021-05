Silenzio in Consiglio regionale per le vittime sul lavoro

Nella giornata di ieri, lunedì 10 maggio 2021, si sono tenuti i funerali di Luana D'Orazio, la 22enne deceduta in un'azienda tessile nel comune di Montemurlo lo scorso 3 maggio. Nella chiesa di Cristo Risorto di Spedalino Asnelli l'ultimo saluto alla giovane è stato accompagnato al ricordo di tutte le vittime sul lavoro. Incidenti che "non possono esistere", persone "con i loro sogni, le loro aspettative, si vedono finire la vita per un incidente non può esserci e che deve impegnare le istituzioni a considerare che questo non accada più" ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani dopo i funerali, a cui ha preso parte.

Nel giorno dell'ultimo saluto a Luana i comuni di Montemurlo e Pistoia, luoghi di lavoro e di residenza della giovane, hanno dichiarato lutto cittadino. Disposte anche dalla Regione Toscana bandiere a mezz'asta, compreso un minuto di silenzio negli uffici alle ore 15. L'invito del presidente Giani a tutti i sindaci toscani, a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune, è stato accolto. Sono molti i comuni che ieri hanno esposto le bandiere a mezz'asta.

Oggi, in apertura della seduta del Consiglio regionale della Toscana, è stato osservato un minuto di silenzio dedicato a Luana D'Orazio e a tutte le vittime nel mondo del lavoro. “Solo in Toscana da inizio anno - ha detto Mazzeo - sono state dieci, un numero enorme, che fa accapponare la pelle e a loro va tutta la nostra vicinanza e tutto il nostro affetto, a loro e alle loro famiglie”.