Spaccia davanti le scuole, arrestato ventenne a Pescia

Spacciava hashish e marijuana vicino alle scuole superiori di Pescia. Per questo i carabinieri della locale stazione hanno arrestato e trasferito ai domiciliari con braccialetto elettronico un ventenne marocchino residente a Uzzano.

Le indagini sono partite dopo i controlli dei carabinieri richiesti dalla dirigenza scolastica per contrastare lo spaccio tra studenti maggiorenni e minorenni.

A giugno 2020 il giovane venne fermato vicino alle scuole e trovato con 98 dosi di hashish. Le indagini hanno portato a mostrare almeno 50 cessioni di droga vicino alle scuole e anche verso minorenni. Sette giovani sono stati segnalati all'autorità amministrativa come assuntori.

Come veniva ordinata la droga? Tramite messaggi in chat su app diffuse tra gli studenti. Veniva concordato prezzo, quantità e luogo di incontro per l'appuntamento di scambio.