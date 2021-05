Armato di coltello, tenta una rapina alla stazione: arrestato

Un 38enne ha cercato di rapinare una coppia ed è stato arrestato. Il fatto è avvenuto venerdì 7 maggio in tarda serata a Firenze, nella galleria della stazione Santa Maria Novella. L'uomo, di origini polacche e già noto alle forze dell'ordine, si sarebbe avvicinato all’uomo della coppia afferrandolo per il giubbotto. Alla reazione di quest’ultimo il 38enne avrebbe estratto un coltello e gli avrebbe intimato di consegnare il denaro. Sia il marito che la moglie, che nel frattempo si era accorta di quanto stava accadendo, hanno urlato chiedendo aiuto. Gli agenti di polizia ferroviaria, sentendo le richieste di aiuto, sono subito accorsi, trovando il rapinatore ancora con il coltello in mano. Lo hanno disarmato e arrestato.