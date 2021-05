Toscana Aeroporti Handling, Petrucci (FdI): "Sono idealmente con i manifestanti"

Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia

“Sono bloccato a letto ma sono idealmente con i manifestanti che hanno ribadito le loro preoccupazioni con un presidio sotto il Consiglio regionale. La preoccupazione della politica deve essere rivolta al futuro dei lavoratori dell’handling degli aeroporti di Firenze e Pisa. Toscana Aeroporti ha ricevuto dieci milioni di euro dalla Regione Toscana, ci si aspetta, perciò, che vengano messe in pratica politiche che non siano ispirate al solo profitto, ma che tengano conto dei diritti e delle garanzie dei lavoratori! A maggior ragione in un momento dove la precarietà e i diritti tornano drammaticamente alla ribalta delle cronache regionali”

Dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, lontano dalla manifestazione a causa di un incidente stradale che lo ha coinvolto giovedì 6 maggio (Qui la notizia).

“La situazione di incertezza e precarietà riguarda i lavoratori del comparto ma anche quelli delle società dell’indotto. Governo e Regione devono scongiurare svendite e licenziamenti in un settore strategico per il Paese come quello del trasporto aereo” sottolinea Petrucci.