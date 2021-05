Trekking e educazione ambientale con 'Fucecchio Bene Comune'

Il trekking urbano e l’educazione ambientale si incontrano al Sottosopra centro giovani di Fucecchio con il progetto Fucecchio Bene Comune, grazie al bando regionale GiovaniSì, con la guida naturalista dell’Eco Istituto delle Cerbaie e le sue proposte di outdoor experience che coinvolgeranno i ragazzi dai 12 ai 17 anni in attività percettivo-sensoriali e ludiche per entrare in confidenza con le storie della natura attraverso la vista, l’udito, il tatto e l’olfatto, per giocare e sperimentare.

Numerose attività verranno proposte per scoprire la natura divertendosi e valorizzando il territorio attraverso una mappatura degli spazi vissuti dagli adolescenti e la loro osservazione per vedere quali sono le aree da riqualificare attraverso interventi pensati insieme a coloro che gli spazi li vivono.

Una proposta per seguire il ritmo dei propri passi, per osservare, scoprire e riscoprire luoghi affascinanti e insoliti. La possibilità di essere turisti nella propria città, in modo alternativo, per conoscere Fucecchio visitandola solo attraverso lunghe passeggiate, escursioni e trekking: il passo lento, la scoperta di un nuovo modo di visitare la città come ecosistema urbano vivo e vitale.

Un viaggio e un progetto da scrivere insieme per il quali invitiamo tutti i ragazzi interessati ogni mercoledì dal 12 Maggio alle ore 16.00 con ritrovo al Sottosopra all’Auditorium La Tinaia nel Parco Corsini.