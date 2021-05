Tutoraggio Arci ai civilisti, ecco 'Evvai'

È in partenza un nuovo servizio collegato al progetto “EVVAI – Empolese Valdarno Valdelsa Aperti e Inclusivi”, finanziato all'interno del programma Fami 2014-2020.

L'Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa, partner del progetto che ha come capofila il Consorzio CO&SO Empoli, si occuperà del tutoraggio dei beneficiari durante i dodici mesi di Servizio Civile e sarà a disposizione di tutti gli enti del territorio che sono (o saranno) sede di Servizio Civile.

Arci Empolese Valdelsa mette infatti a disposizione un operatore che supporterà i volontari stranieri durante l'esperienza di servizio civile e sarà anche un punto di riferimento per l'orientamento ai servizi territoriali, l'apprendimento della lingua italiana, il supporto della gestione delle pratiche di soggiorno e alla risoluzione dei problemi.

L’operatore dedicato al tutoraggio svolge per l'Arci le attività dello sportello Info Migranti, e mette a disposizione le proprie competenze per supportare le persone che necessitano di aiuto e gli enti stessi, per facilitare e favorire lo svolgimento delle attività di Servizio Civile e il raggiungimento degli obiettivi dei vari progetti.

Il progetto Evvai, portato avanti nel territorio da nove realtà, ha infatti come obiettivo il completamento del percorso di autonomia di persone uscite dai circuiti dell'accoglienza, tramite l'orientamento al lavoro e l'offerta di opportunità formative, la ricerca di soluzioni abitative e attività finalizzate all'inclusione sociale.

Fonte: Co&so Empoli - Ufficio stampa