Ubriaco, sbatte contro un albero poi finge di esser stato derubato

Ha detto alla polizia di essere stato picchiato da degli uomini che tentavano di portargli via il portafoglio, ma è stato smentito. Le telecamere si sorveglianza lo hanno ripreso mentre, ubriaco, andava a sbattere contro un albero per poi cadere urtando il cordolo del marciapiede. Un 50enne di origini romene ma residente a Firenze adesso rischia una denuncia per simulazione di reato.

L'uomo è stato trovato a terra ferito in lungarno Pecori Giraldi ieri, lunedì 10 maggio. Il primo a soccorrerlo è stato un ciclista. Gli agenti di polizia, arrivati sul posto, hanno ascoltato il suo racconto, che però sarebbe stato smentito dalle immagini riprese dalle telecamere della zona.