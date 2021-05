Voragine improvvisa nella pista ciclabile a Lucca: nessuna persona coinvolta

Questo pomeriggio, durante i temporali e la pioggia battente che è caduta sulla Toscana, a Lucca si è improvvisamente aperta una profonda voragine lungo una pista ciclabile. È successo in un tratto di pista nel quartiere di San Concordio. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

La voragine è ampia circa tre metri per sei. Secondo quanto emerso, lo strato di alcune decine di centimetri di suolo e asfalto che sovrasta un fosso tombato, si è crepato in mezzo ripiegandosi su se stesso e aprendo un cratere profondo quasi due metri. Immediato l'intervento sul posto dei vigili del fuoco che hanno presidiato e transennato la zona con la polizia municipale, mentre i tecnici del comune hanno iniziato i controlli su tutto il tratto del Viale San Concordio.

Transennato il tratto tra via Guidiccioni e via Savonarola: Comune di Lucca al lavoro per valutare l'entità del problema

Cedimento pista ciclabile di viale San Concordio: transennato il tratto tra via Guidiccioni e via Savonarola. Lasciato libero l’accesso alle attività commerciali, agli uffici e alle abitazioni. Il crollo non ha fortunatamente coinvolto persone.

Subito intervenuti gli uffici insieme con i Vigili del Fuoco. Da una prima verifica è emerso che il cedimento è stato causato dalla rottura della soletta di copertura del fosso che si trova al di sotto della pista stessa: la pista ciclabile risale ai primi anni 2000, ma la soletta di copertura è antecedente e risale indicativamente a oltre 40 anni fa.

Gli uffici procederanno ora alle necessarie verifiche, per valutare l’entità del problema e intervenire di conseguenza. L’obiettivo è di lavorare in somma urgenza per contenere al massimo i disagi.