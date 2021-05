Coca e hashish in tramvia, arrestato un 27enne a Firenze

Continua la costante lotta allo spaccio di droga condotta dalla Polizia Ferroviaria, battaglia che negli ultimi tempi si è “allargata” anche sulla tramvia, soprattutto tra le fermate di Firenze Santa Maria Novella e Firenze Statuto.

Ieri pomeriggio, infatti, gli agenti della Polfer hanno fermato un 27enne marocchino che stava viaggiando con addosso hashish e cocaina. Al momento del controllo, avvenuto all’altezza della fermata “Dalmazia”, il ragazzo non solo aveva addosso 42 grammi di hashish e due dosi di cocaina da circa 1,50 grammi, ma era pure sprovvisto di documenti. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine perché era già stato arrestato per lo stesso motivo un paio di settimane fa, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.