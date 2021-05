Crisi Covid, aumentano a Montemurlo le richieste d'aiuto per pagare gli affitti

Nell'anno del Covid-19 sono più che raddoppiate le richieste di sostegno al pagamento del canone di affitto, giunte al Comune di Montemurlo. Rispetto alle 12 richieste del 2020, quest'anno sono 38 le domande ammesse (45 presentate), segno che la crisi, innescata dall'emergenza sanitaria, inizia a farsi sentire in maniera pesante, soprattutto in quei nuclei famigliari già fragili. Le attività costrette a rimanere chiuse nel rispetto delle norme di contenimento dell'epidemia, la perdita del lavoro, la malattia hanno creato situazioni di forte disagio, alle quali però il Comune di Montemurlo riuscirà a dare una risposta grazie allo stanziamento di risorse proprie, a risorse regionali (l.431) e all' importante progetto europeo, presentato dalla Società della Salute Area Pratese denominato “Help&Care-Azioni di sostegno integrate a seguito dell’ emergenza Covid-19”.

Sono complessivamente 58 mila euro i fondi messi a disposizione delle famiglie montemurlesi in difficoltà, tra le risorse europee (50 mila euro circa), i fondi regionali e quelli comunali, soldi che riusciranno a dare una risposta concreta alle richieste di sostegno al pagamento dei canoni di affitto. Gli aventi diritto al beneficio, percepiranno ciascuno l’80,68 % dell’importo spettante, che sarà erogato a partire da giugno- luglio.

"Purtroppo ogni giorno ci giungono richieste di aiuto da parte di famiglie in difficoltà economica, difficoltà acuite nell'ultimo periodo dalla crisi sanitaria in atto - spiega l'assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti -. Questi contributi al pagamento dell'affitto rappresentano solo una parte delle risorse messe in campo dal Comune per stare concretamente al fianco di chi soffre le conseguenze della pandemia. Per quanto riguarda l'emergenza alloggiativa il Comune di Montemurlo segue una cinquantina di famiglie (oltre alle 38 domande che riceveranno questi contributi del progetto Help & Care) e sono oltre 60 mila euro i fondi messi a disposizione per dare una mano a chi è in difficoltà».

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa