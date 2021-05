Giornata Mondiale della Fibromialgia, il municipio si tinge di viola

In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, che si celebra oggi, anche il Comune di Montemurlo aderisce all'iniziativa “Illuminiamo la Fibromialgia”, promossa dall'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica.

Non appena farà buio, il municipio di Montemurlo si colorerà di viola con l'obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente.

La fibromialgia, infatti, non è ancora riconosciuta come malattia cronica, se ne discute a livello nazionale e internazionale. È causata da dolore muscolo-scheletrico cronico diffuso, colpisce prevalentemente le donne soprattutto nell’età lavorativa, la diagnosi è al momento esclusivamente clinica.

"Credo che sia necessario riaccendere l’attenzione su questa patologia per far sì che il percorso diagnostico terapeutico e assistenziale sia implementato in tutte le strutture sanitarie della nostra Regione, e si faccia formazione alla medicina di base sul nostro territorio comunale - sottolinea l'assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti - E' necessario arrivare anche a un percorso terapeutico nazionale. Sappiamo che questa malattia colpisce in maggior misura giovani donne in età lavorativa ed è giusto che si riconosca questa malattia, con le conseguenti esenzioni dalle spese per i farmaci e la possibilità di stare a casa, quando necessario, senza il rischio di incorrere in provvedimenti da parte del datore di lavoro. Quella che stiamo portando avanti è una battaglia di civiltà. È importante che tutte queste persone sentano vicine le istituzioni".

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa