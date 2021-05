La Libera Accademia di Belle Arti di Firenze mette in vetrina l'opera di Sofia Cappello

"Posted Project”, il progetto che anima il museo-vetrina della Laba di Firenze, ospita l'opera dell’allieva Sofia Cappello: un'installazione a terra composta da calchi in gesso che affronta il tema dell'empatia e del rapporto con l'altro. L'opera resterà visibile h24 negli spazi espositivi di via Finlandia 10, a partire da domani (inaugurazione fissata alle 15) e fino al prossimo 3 giugno.

"Riconoscere noi stessi nell'esperienza vissuta anche da altri innesca un processo di autoanalisi che vede come traguardo l'empatia. L'empatia costruisce uno scenario che va oltre noi e contiene esperienze umane diverse e simili. Ci sentiamo allora meno soli e ci capiamo di più”, spiega Sofia Cappello per presentare il proprio lavoro.

Nata a Tolmezzo, in provincia di Udine, nel 1999, Sofia ha conseguito il diploma presso il liceo classico di Udine nel 2018. Attualmente vive e studia a Firenze: alla Laba frequenta il terzo anno di Pittura e Arti Visive.

Ma cosa è Posted Project? È un autentico museo-vetrina, afferente al Dipartimento di Arti Visive della Laba di Firenze, che consente agli allievi di mettere in mostra opere inedite, nate nei laboratori dell’Accademia. Posted Project è coordinato dal docente Fabio Cresci e nel corso dell’anno alterna esposizioni e installazioni di vario tipo. Un'opportunità preziosa, per tanti ragazzi, di farsi notare, valorizzando lavori che riflettono talenti, abilità e sogni professionali. L'arte esce dunque dalle aule per invadere la strada ed essere osservata dal pubblico di passanti.

Laba, La Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, autorizzata dal Miur a rilasciare titoli equipollenti alla laurea (D.M. 358 del 30 maggio 2017), è attiva da 20 anni e presenta corsi accademici strutturati, offrendo la possibilità di conseguire diplomi in cinque indirizzi: Fotografia, Graphic Design & Multimedia, Arti Visive-Pittura, Design e Fashion Design. Disponibili anche due corsi di 2° livello: in Interior Design e in Cinema e Audiovisivi.

