Mareggiate sull'Arcipelago, codice giallo fino alla mezzanotte di giovedì

Il codice giallo per mareggiate sull’Arcipelago prosegue fino a mezzanotte di giovedì 13 maggio. Il bollettino emesso dalla Sala Operativa della Protezione civile regionale conferma per mercoledì 12 maggio e per giovedì 13 lo stato di vigilanza su tutte le isole al largo della costa toscana

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa