Mille Miglia 2021, le tappe toscane della carovana d'epoca

Mille Miglia 2021, il passaggio in Toscana

Viareggio, Pisa, Rosignano, Bibbona, Castagneto Carducci, Massa Marittima.

E poi ancora Cortona, Arezzo, Montevarchi, Radda in Chianti, Prato, Barberino di Mugello.

Queste alcune delle tappe toccate dalla carovana della Mille Miglia 2021 nell'edizione che avrà luogo dal 16 al 19 giugno.

Rispettando la tradizione del tracciato da Brescia a Roma e ritorno – con arrivi di tappa a Viareggio e Bologna – l’edizione 2021 presenterà una novità assoluta per la 1000 Miglia rievocativa: per la prima volta, il senso di marcia della gara sarà invertito rispetto alle recenti edizioni, riprendendo il senso antiorario di molte edizioni della corsa originale di velocità.

Parlando di tappe, la prima sarà la Brescia-Viareggio, mercoledì 16. Dalla città del Carnevale si riparte l'indomani, giovedì 17, per approdare a Roma. Infine la terza tappa di venerdì 18 che partirà da Roma per attraversare la parte a Est della Toscana per giungere poi a Bologna. La manifestazione terminerà sabato 19 con la Bologna-Brescia.

La tappa di Barberino

Nella giornata in cui originariamente avrebbe dovuto prendere il via prima di essere, in ottica preventiva, posticipata di cinque settimane, la trentanovesima edizione della 1000 Miglia è stata ufficialmente presentata oggi in streaming dal Museo Mille Miglia.

Proprio nella giornata del 18 Giugno la carovana della 1000 Miglia farà “tappa” per la prima volta a Barberino, con il passaggio e la punzonatura di tutte le auto in Piazza Cavour, per poi proseguire verso il Passo della Futa e Bologna, in direzione Brescia.

“Siamo felicissimi di notare come nella Road Map di questa 1000 Miglia ci sia tanta ‘bella Toscana’ - commenta l’Assessore allo Sport del Comune di Barberino Paolo Tagliaferri – piacere a cui si somma la grande soddisfazione di annunciare oggi, che il nostro Comune è ufficialmente segnalato tra le tappe di questa importantissima competizione a livello internazionale. Il nostro territorio ha una vocazione turistica naturale ed imprescindibile; le bellezze del Mugello e di Barberino avranno un’altra occasione di grande visibilità. Un grazie all’organizzazione di 1000 Miglia per la proficua collaborazione, vi aspettiamo a Barberino il 18 Giugno, una giornata da vivere in piena sicurezza grazie ai rigorosi protocolli, per un paese che sarà pronto ad accogliere la corsa automobilistica più suggestiva e affascinante del mondo!”.