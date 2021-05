Moby Prince, Potenti (Lega): "Ok a Commissione d'inchiesta"

Il deputato leghista Manfredi Potenti ha accolto con soddisfazione il via libera da parte della Camera all'istituzione della Commissione d'inchiesta sulla tragedia del Moby Prince.

"L'aula di Montecitorio - dichiara l'onorevole del Carroccio - ha appena votato all'unanimità la proposta istitutiva di una Commissione di inchiesta sulla tragedia del Moby Prince. Questo successo d'Aula é stato raggiunto in tempi eccezionalmente rapidi e segue l'altrettanto spedito esame avvenuto in Commissione trasporti. Un risultato raggiunto anche grazie ad una proposta di legge della Lega a prima firma Potenti".

Questo traguardo, continua Potenti, "è arrivato dopo un lavoro di condivisione di intenti che ha coinvolto tutti i partiti presenti in Parlamento e le formazioni del gruppo Misto. Finalmente concretizziamo le richieste dei familiari delle vittime che mai in 30 anni hanno perso la speranza di vedere onorate verità e giustizia. Votando 'sì' a questa proposta abbiamo onorato la memoria delle vittime della strage per i cui accadimenti, nessuna condanna é stata fino ad oggi pronunciata da alcun tribunale"

Fonte: Ufficio Stampa