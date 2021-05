Riccardo Cerza lascia Cisl Toscana dopo 12 anni come segretario

Riccardo Cerza lascia la Cisl Toscana, di cui è stato segretario generale dal giugno 2009. Le dimissioni saranno formalizzate Venerdì 14 Maggio, durante il Consiglio generale del sindacato, che si riunirà a Firenze (Hotel Mediterraneo, dalle ore 10), per il raggiunto limite statutario dei 12 anni in carica.

Fiorentino, 59 anni, sposato con due figli, Cerza ha iniziato il suo impegno sindacale nella Cisl nel 1988, all’interno della Slp, il sindacato dei lavoratori postali. E’ stato eletto nel 1994 segretario della Slp di Firenze e segretario regionale, della stessa categoria, nel 1999. Nel 2004 è entrato a far parte della segreteria provinciale Cisl di Firenze, di cui è divenuto segretario generale nel giugno 2007. Il 10 Giugno 2009 è stato eletto segretario generale della Cisl Toscana. Carica a cui è stato confermato dai congressi del 2013 e del 2017.

Il Consiglio generale Cisl Toscana, che si riunirà per la prima volta in presenza dall’ottobre scorso, sarà chiamato a ratificare le dimissioni e dovrà poi votare per eleggere il nuovo segretario generale e la nuova segreteria. Ai lavori, che si svolgeranno rispettando tutti i limiti e le precauzioni anticovid, sarà presente anche il segretario generale nazionale della Cisl, Luigi Sbarra.

Gli interventi di Riccardo Cerza e del nuovo segretario generale saranno pubblicati al termine dei lavori sui canali social della Cisl Toscana.

Fonte: Cisl Toscana - Ufficio stampa