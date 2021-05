Sindaco citato davanti alla Corte dei Conti, M5S di Castelfranco di Sotto all'attacco

A seguito dell'atto di citazione del sindaco di Castelfranco di Sotto di fronte alla Corte dei Conti, il Movimento cinque stelle ha rilasciato un comunicato stampa in cui annuncia che presenterà una mozione con la quale verrà chiesto che Gabriele Toti e i membri della giunta citati restituiscano immediatamente le somme in oggetto alle casse comunali.

"Durante il Consiglio Comunale di lunedì scorso - si legge nel comunicato - abbiamo appreso che il nostro primo cittadino, Gabriele Toti, risulta essere stato citato a giudizio innanzi alla Corte di Conti per avere addossato le spese di un “opuscolo elettorale” sulle casse comunali, cioè andrà a processo per un presunto danno erariale. Solita sorte, abbiamo appreso dai mezzi di informazione, avranno alcuni membri della giunta comunale del precedente mandato".

"In particolare - continua il comunicato - in primavera 2019, durante le ultime elezioni elettorali, fu distribuito un opuscolo da parte del Comune. Un opuscolo che in realtà a noi sembrava un “dépliant elettorale” del candidato Sindaco Toti, visto come era fatto e che in prima pagina appariva in bella mostra la foto del primo cittadino. Non solo, la distribuzione avvenne casa per casa e con un costo circa 8.000 euro (4700 euro per la predisposizione dell'opuscolo e 2.989,00 euro per la stampa)".

"All'epoca - proseguono gli esponenti del M5S - noi avevamo fatto un esposto alla Corte dei Conti, perché non ci sembrava giusto mettere certe spese in capo ai cittadini. Non solo, siccome reputiamo che, indipendentemente dal risultato che avrà il suddetto processo, non è certamente giusto e neanche opportuno che simili spese siano messe a carico della collettiva".

"Così, presenteremo quanto prima una mozione con la quale chiederemo che il Sindaco ed i membri della giunta citati innanzi alla Corte dei Conti restituiscano immediatamente le suddette somme alle casse comunali".

Fonte: Movimento Cinque Stelle Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa