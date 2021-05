Sorpreso a spacciare, fugge ma viene bloccato e arrestato

Convalidato all'udienza per direttissima di ieri mattina l'arresto effettuato lunedì pomeriggio dal Reparto Antidegrado della Polizia Municipale. Si tratta di un pusher che era riuscito a sfuggire all'arresto durante una operazione contro lo spaccio della settimana scorsa. Dopo la fuga gli agenti hanno comunque continuato a cercarlo e lunedì pomeriggio lo hanno sorpreso nuovamente a spacciare. Anche questa volta ha tentato di scappare ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Dalla perquisizione l'uomo è stato trovato in possesso di 2,87 grammi di cocaina, 60 euro in banconote e di un telefono cellulare la cui utenza è risultata essere stata utilizzata anche in passato come contatto dai clienti. Ieri mattina in udienza l'arresto è stato convalidato e allo spacciatore è stato imposto il divieto di dimora nel Comune di Firenze.