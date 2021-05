Sponsor dell'ultimo minuto cercasi per la tappa di Siena del Giro d'Italia

Pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Siena l’avviso pubblico di selezione per la ricerca di sponsor ed eventi collaterali alla partenza della 12° tappa del Giro d’Italia 2021, prevista a Siena il 20 maggio 2021, trentacinque anni dopo lo storico arrivo in Piazza del Campo.

Per tale avviso non sarà indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le candidature saranno valutate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo.

Potranno presentare richiesta di partecipazione i soggetti privati, operatori economici (imprese, società e associazioni) dotati della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione (art.80 del D.Lgs. 50/2016) e che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con il Comune di Siena, che si assume il ruolo di sponsee, soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione.

La proposta di sponsorizzazione dovrà essere presentata, utilizzando il modulo “Allegato A” , pubblicato con l’avviso di selezione sull’Albo Pretorio, con copia di un documento di identità del sottoscrittore, entro e non oltre mercoledì, 19 maggio 2021 a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.siena@postacert.toscana.it

Sull’oggetto dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico sponsorizzazione attività e/o eventi collaterali alla Partenza della 12^ (per Montalcino arrivo dell’ 11^) Tappa del Giro d’Italia 2021” .

Per informazioni rivolgersi alla Direzione Cultura del Comune di Siena al numero telefonico 0577/292366.

Staff Portavoce

Comune di Siena

staffportavoce@comune.siena.it

Ufficio: +39 0577 292284

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa