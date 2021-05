Sportello di ascolto psicologico a Bientina

Il Comune di Bientina, in collaborazione con la cooperativa Arnera, organizza uno sportello d’ascolto psicologico gratuito rivolto ai cittadini e alle cittadine.

Gli incontri si svolgeranno presso la Ludoteca Il Merlino di Bientina (in via L. Pirandello), tutti i Venerdì del mese di Maggio dalle ore 9 alle 17, a partire proprio da Venerdì 14.

"Prendersi cura della propria comunità - dichiara Barbara Frosini, Vicesindaca del Comune di Bientina - passa da tante azioni.

Un intervento che da sempre il Comune di Bientina ha garantito alla propria cittadinanza, con proprie risorse di bilancio, è un ascolto professionale connesso alla rete dei servizi pubblici.

La pandemia ha prodotto e accelerato molte difficoltà psicologiche e relazionali: dal ritiro sociale alla paura di ammalarsi, fino alla disabitudine all'incontro con gli altri. Si rilevano più casi di adolescenti e persone in difficoltà, non solo per cause materiali ed economiche.

È importante allora sostenere e orientare i ragazzi, le ragazze e le famiglie affinché nessun* si senta solo e si possa gradualmente lavorare per una ripresa di stili di vita sani e per potenziare un benessere diffuso”.

Per partecipare, è necessario prendere appuntamento con la psicologa e psicoterapeuta Beatrice Fantozzi ai seguenti contatti: via email scrivendo a b.fantozzi@arnera.net; oppure telefonicamente al 3203210393.

Fonte: Comune di Bientina