Barbaricina, ABC Sport Pisa avrà la gestione della piscina

Il Comune di Pisa, al termine delle procedure previste dal bando di gara pubblicato lo scorso 18 marzo, ha affidato alla società sportiva ABC Sport Pisa la gestione della piscina comunale a Barbaricina. La società si è aggiudicata la gara con 80,48 punti complessivi, risultati dalla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica, come previsto dal bando di gara. I partecipanti alla gara sono stati 4. La durata della concessione è di 2 anni dalla data di sottoscrizione della convenzione e potrà essere prorogabile, fino ad un massimo di ulteriori due anni, nelle more della realizzazione della nuova piscina.

«Con questo nuovo affidamento della gestione della piscina comunale – dichiara il sindaco, Michele Conti – riusciamo finalmente a riaprire una struttura sportiva fondamentale della nostra città, dando nuovamente la possibilità ai tanti ragazzi e ragazze che praticano sport come nuoto e pallanuoto di tornare ad allenarsi a Pisa, senza doversi spostare in altre strutture. Nel frattempo stiamo lavorando al progetto per realizzare una nuova piscina comunale, in modo da risolvere definitivamente tutte le criticità attuali e dotare la città di un impianto sportivo moderno e funzionale ai tanti atleti pisani che praticano gli sport acquatici e alle tante persone che ne usufruiscono per benessere e salute personale. Abbiamo appena ristrutturato e inaugurato la vicina pista di atletica, sistemato il piazzale esterno, asfaltato l’anello intorno al Palazzetto dello Sport, che è tornato alla sua capienza massima. Abbiamo investito oltre 1,5 milioni di euro in ristrutturazione di impianti sportivi e continueremo a farlo, perché vogliamo che a Pisa lo sport torni ad essere motivo di orgoglio e di partecipazione».

«Con questo affidamento – dichiara l’assessore ai lavori pubblici e agli impianti sportivi Raffaele Latrofa – rilanciamo il fondamentale ruolo di questa struttura sia per l’attività sportiva degli atleti agonisti del nuoto, della pallanuoto e degli sport acquatici, sia per il nuoto libero dei nostri concittadini. Si tratta di una “gestione ponte”, che coprirà il lasso di tempo necessario alla realizzazione, sempre nell’area del palazzetto dello sport, della nuova piscina: una struttura fondamentale per garantire il futuro del nuoto cittadino che verrà probabilmente realizzata grazie ad un parternariato tra pubblico e privato. Sono estremamente soddisfatto dei molti risultati tangibili ottenuti come assessore agli impianti sportivi. Abbiamo fatto gran parte del lavoro che ci eravamo prefissi e di questo voglio rendere pubblicamente merito ai dipendenti dell’ufficio sport».

Il nuovo gestore succede alla Canottieri Arno. «Nei mesi scorsi – prosegue Latrofa – il Comune aveva offerto dei ristori per garantire un percorso di continuità con la storica società garantendole, per quanto possibile, il proprio supporto, anche economico. Purtroppo la ASD Canottieri Arno non è stata però più in grado di gestire l’impianto. Abbiamo quindi deciso di pubblicare prontamente un nuovo bando per la gestione, in modo da poter far ripartire il prima possibile l’attività agonistica che negli ultimi tempi era stata dirottata sulle piscine dei comuni limitrofi».

La SSD ABC Sport, nata nel 2013, i cui soci sono Csi e Uisp di Pisa, Csen, Libertas Pisa, PGS, Endas e IES Basket, gestisce, già da tempo, gli impianti sportivi "Signorini" del complesso scolastico Marchesi a Cisanello di proprietà provinciale, composti dalla piscina, campo di atletica e due palestre «e quindi – dichiara Sonia De Falco, presidente dell’ABC Sport Pisa - può assicurare continuità e professionalità nella gestione dell’impianto natatorio. La nostra intenzione è quella di ripartire con le attività della piscina comunale dal mese di settembre. Questo per due motivi: il primo è che non c’è ancora una data ufficiale, a livello nazionale, per la riapertura delle piscine al chiuso; il secondo è che dobbiamo realizzare alcuni interventi preliminari previsti dal bando di gara. Nel periodo estivo realizzeremo comunque alcuni eventi utilizzando il giardino e gli spazi esterni, anche per avvicinare più persone possibile alla nostre attività».

«La struttura – dichiara Alfonso Nardella, presidente Csi Pisa – ha una valenza importante anche dal punto di vista sociale. Il nostro obiettivo è quella di renderòla fruibile a 360 gradi da tutta la cittadinanza, non solo dagli sportivi».

«Abbiamo tanta voglia di fare bene – dichiara Alessandra Rossi, presidente della Uisp di Pisa. Ognuno di noi darà il proprio contributo per avvicinare alle nostre attività quante più persone possibili, a partire dai ragazzi delle scuole».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa