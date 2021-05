Chianti fiorentino, contributi economici a sostegno degli studenti

C’è tempo fino al 31 maggio 2021 per presentare la domanda che consente di accedere agli incentivi finalizzati al sostegno al Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2020/2021. Il “Pacchetto Scuola” è un contributo economico, messo a disposizione dalla Regione Toscana per l’acquisto di libri di testo, di altro materiale didattico e in genere di strumenti necessari ai fini della frequenza scolastica. I Comuni di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle hanno provveduto a pubblicare l'avviso per l'assegnazione del contributo economico.

Possono partecipare solo le famiglie di studenti con valore Isee del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE minorenne nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, che hanno un ISEE inferiore a € 15.748,78. Tra i requisiti principali l’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata.

“L’obiettivo dell’intervento è dare una mano concreta agli studenti le cui famiglie si trovano in difficili condizioni socio-economiche, l’incentivo è riservato ai cittadini residenti - commentano le assessore alle Politiche educative Elisabetta Masti, Marina Baretta, Maria Grazia Esposito - un sostegno finalizzato a garantire a tutti il diritto allo studio”. Il pacchetto è riservato agli studenti residenti nei Comuni di San Casciano, Barberino Tavarnelle e Greve in Chianti con età non superiore ai 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni), favorisce l’accesso e il completamento degli studi”. Sarà successivamente predisposta la graduatoria, stilata in ordine di valore Isee, senza distinzione di ordine e grado di scuola, sulla base di coloro che hanno richiesto il contributo. La domanda deve essere presentata nel proprio comune di residenza. Il testo, corredato di bando e modello di domanda, è reperibile on line sulle reti civiche www.barberinotavarnelle.net, www.comune.greve-in-chianti.fi.it, www.sancascianovp.net.

Le Informazioni possono essere richieste agli uffici Servizi Educativi dei Comuni:

San Casciano: tel. 055 8256269-271 e-mail scuola@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

Greve in Chianti: tel. 0558545245-207 email: scuola@comune.greve-in-chianti.fi.it

Barberino Tavarnelle: Tel. 055 8050828 - 055 8050886 scuola@barberinotavarnelle.it.

