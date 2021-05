Colto da un malore mentre è a funghi in montagna, deceduto 72enne

Mentre andava a funghi in compagnia di amici e compagna è stato colto da un malore ed è deceduto. È successo questa mattina sulla montagna, in territorio toscano, nei pressi di San Godenzo al confine con l'Emilia Romagna. L'uomo, 72 anni residente a Predappio in provincia di Forlì-Cesena, si sarebbe improvvisamente accasciato a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e del soccorso alpino. I soccorritori hanno provveduto ad effettuare le manovre di rianimazione ma purtroppo per il 72enne non c'è stato niente da fare. Il corpo è stato recuperato con tecnica alpinistica e affidato ad un'autoambulanza.