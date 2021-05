Come una polizza sulla casa può migliorarti la vita

La polizza sulla casa è considerata ormai da moltissimi italiani fondamentale e infatti sono sempre di più coloro che scelgono di stipulare un’assicurazione ad hoc per proteggere il proprio immobile e sentirsi più tranquilli.

C’è ancora chi, però, non è convinto dell’utilità di una polizza come questa e preferisce evitare di spendere soldi, pentendosene poi quando si verifica qualche imprevisto e si ritrova a dover sostenere una spesa ben più onerosa. La verità infatti è che siamo tutti convinti che l’assicurazione non sia necessaria, perché la probabilità di andare incontro a problematiche sia bassa. Beh, purtroppo i fatti dimostrano che non è così e di ragioni per cui conviene tutelare il proprio immobile e la famiglia ce ne sono davvero moltissime.

Assicurazione casa: perché conviene

Sei anche tu in dubbio e non sai se abbia senso stipulare una polizza sulla casa? Vediamo insieme perché non conviene rinunciare ad un’assicurazione.

Gli imprevisti in casa sono sempre dietro l’angolo

Che tu viva in una casa di recente costruzione o in un appartamento datato non fa differenza: l’assicurazione è sempre consigliata perché gli imprevisti purtroppo sono sempre dietro l’angolo. Tra i più comuni troviamo gli incendi, che si verificano di frequente specialmente nelle abitazioni in cui sono presenti impianti elettrici ormai vecchi e poco sicuri. Anche il rischio che qualche malintenzionato riesca ad entrare nel proprio immobile causando danni non va sottovalutato e non a caso l’assicurazione furto casa è tra le più richieste al giorno d’oggi.

Esistono però molti altri eventi imprevisti che possono causare problemi, come ad esempio una tubatura che perde e provoca un allagamento, magari andando a creare danni anche nell’appartamento del vicino. Un vaso di fiori che cade accidentalmente dal balcone e finisce su un’auto parcheggiata in strada o peggio ancora sulla testa di qualche passante. Questi sono solamente degli esempi, ma di imprevisti ne possono accadere diversi in casa e senza un’assicurazione si rischiano ripercussioni molto serie.

Senza un’assicurazione si rischiano spese ingenti

Stipulare un’assicurazione sulla casa conviene per il semplice fatto che se dovesse verificarsi uno degli eventi imprevisti che abbiamo appena visto le spese da sostenere potrebbero rivelarsi davvero molto ingenti. Pensiamo ad esempio all’incendio, che potrebbe danneggiare l’intero immobile. In questo caso, fare fronte a tutti i costi per sistemare l’abitazione potrebbe essere per molte famiglie insostenibile. Parliamo di cifre molto elevate, che solo grazie ad un’assicurazione si possono evitare di pagare di tasca propria.

A fronte di un premio annuo che di certo non incide in modo eccessivo sul budget familiare, è possibile evitare di trovarsi a sostenere dei costi esagerati e dunque conviene senza dubbio un’assicurazione sulla casa.

Una maggior tranquillità tra le mura domestiche

Tutti noi trascorriamo molto tempo in casa, specialmente negli ultimi tempi. Stipulare un’assicurazione ad hoc consente di vivere più tranquilli, consapevoli del fatto che se dovesse verificarsi un qualsiasi evento imprevisto si è tutelati. È anche per questo motivo che ultimamente sempre più persone scelgono di acquistare una polizza casa: per non avere pensieri e sapere di non andare incontro a rischi eccessivi.