Consiglio comunale Capraia e Limite, una strada al Milite Ignoto

Il prossimo Consiglio Comunale di Capraia e Limite si riunirà, in videoconferenza, venerdì 14 maggio alle ore 19.15.

Questi i punti all’ordine del giorno:

1) Conferimento della cittadinanza onoraria al "Milite Ignoto" e intitolazione al "Milite Ignoto - Medaglia d'oro al Valore Militare" di una via o piazza del Comune di prossima realizzazione.

2) Approvazione del rendiconto della gestione 2020.

3) Convenzione tra i Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite per la gestione associata dell'ufficio gare e contratti (art. 30 d.lgs. n. 267/2000): approvazione.

4) Mozione presentata dal gruppo consiliare Capraia e Limite Viva sulla riqualificazione delle fioriere da esterno in via A. Gramsci.

5) Mozione presentata dal gruppo consiliare Capraia e Limite Viva per abbattimento barriere architettoniche e sicurezza stradale in via Allende.

6) Interrogazione a risposta scritta ed orale presentata dal gruppo consiliare Impegnarsi per Capraia e Limite inerente chiarimenti sul crollo di parte dell'intonaco dalla facciata delle scuole medie "E. Fermi" di Limite sull'Arno.

7) Mozione presentata dal gruppo consiliare Impegnarsi per Capraia e Limite per la concessione della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki.

8) Artt. 166 e 176 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. - prelievo dal fondo di riserva n. 1/2021 - esercizio provvisorio (GC n. 6/2021) - comunicazione al consiglio comunale.

9) Bilancio di previsione 2021-23: 2° prelevamento dal fondo di riserva (GC n. 40/2021) - comunicazione al consiglio comunale.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa