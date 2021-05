Disposizioni Anticipate di Trattamento, Pianificazione Condivisa delle Cure e Cure Palliative: incontro con la cittadinanza

Conoscere per Scegliere” è l’evento rivolto alla popolazione e alle Associazioni promosso dal Comitato per l’Etica Clinica (ComEC) dell’ASL Toscana Centro per parlare dell'importanza della legge 219/17, in modo particolare delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e della Pianificazione Condivisa delle Cure e delle Cure Palliative.

E’ il primo incontro del genere rivolto ai cittadini e alle Associazioni e si svolgerà lunedì 17 maggio alle ore 18 collegandosi al seguente link: meet.google.com/hhg-vwyf-kvw.

Sarà anche un modo per conoscere il ComEC, istituito nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere su input regionale: nell’Azienda USL TC è operativo dallo scorso luglio.

Il ComEC è un organismo indipendente, multidisciplinare con il compito principale di fornire dei pareri a dubbi etici, posti dagli operatori sanitari, sociali, da qualsiasi dipendente dell’ASL inerenti la propria attività, ma anche dai cittadini/associazioni del territorio.

Altra funzione importante del ComEC è quella di fare formazione e interventi educativi agli operatori e alla cittadinanza sulle tematiche della Bioetica. Temi ormai di grandissima attualità che riguardano tutti.

“Da qui l’evento in programma per lunedì prossimo – spiega il coordinatore del ComEC, prof. Matteo Galletti, – anche perché la Regione Toscana sta preparando il sistema sanitario affinché, a breve, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere siano in grado, attraverso degli operatori sanitari appositamente preparati, di raccogliere le DAT facendole confluire nella Banca Nazionale ed è quindi doveroso informare i cittadini”.

Il sistema prevede l’apertura di appositi sportelli di ricezione delle DAT in diverse strutture delle Aziende. Appena gli sportelli saranno pronti, verrà fatta una campagna informativa per cui tutte le notizie si potranno trovare sui siti delle Aziende e della Regione.

Chi desidera avere informazioni su cosa sono le Disposizioni Anticipate di Trattamento, sull’importanza della Pianificazione Condivisa delle Cure e delle Cure Palliative potrà, dunque, seguire l’evento scaricando l’app Google meet -link: meet.google.com/hhg-vwyf-kvw, partecipa anche tramite telefono *39 02 30461723 pin:620 598837#

Partecipano alla webconference: Matteo Galletti, docente di bioetica, Università degli Studi di Firenze, coordinatore del ComEC dell’AUSL TC; intervengono i membri del ComEC Mariella Orsi, sociologa, Piero Morino medico palliativista e Carla Valeria Contini coordinatrice del Comitato di Partecipazione della SdS pistoiese.

Fonte: Università di Pisa