Inchiesta rifiuti, Torselli (FdI): "Giani diserta le conferenze per evitare i giornalisti"

"Ma davvero il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha così tanta paura della stampa da venir meno ai suoi impegni istituzionali? Oggi il Presidente non ha partecipato a due conferenze stampa, già fissate in agenda, per il timore di imbattersi in giornalisti che avrebbero potuto fargli domande scomode riguardo all’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose. È già successo altre volte che il governatore sia fuggito dalle conferenze stampa per non rispondere ai giornalisti, lasciando una imbarazzante sedia vuota. L’opposizione è ormai abituata a non avere risposte dal Presidente, così come è avvenuto due giorni fa in Consiglio regionale in merito all’emendamento pro-concerie, noi continueremo a presentare all’infinito interrogativi sulla vicenda KEU finché non avremo risposte adeguate. E’ inaccettabile che un Presidente di Regione si sottragga a partecipare alle conferenze stampa per il timore che i giornalisti facciano domande scomode".

E’ quanto dichiarato da Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano, dopo aver appreso della mancata presenza di Giani alle conferenze stampa sulle acciaierie di Piombino e sugli Stati generali della Salute.

Fonte: Ufficio stampa