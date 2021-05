Irrompe in casa dell’ex moglie e tenta di togliersi la vita, salvato

Irrompe nella casa dell’ex moglie e tenta il suicidio.

La scorsa notte, i carabinieri di San Casciano in Val di Pesa sono intervenuti in un’abitazione del centro cittadino inizialmente per segnalazione di un furto.

Sul posto, gli operanti trovavano la porta dell’appartamento divelta e, all’interno, un 32enne del posto che, in evidente stato di agitazione, minacciava di gettarsi dalla finestra posta al primo piano.

Gli operanti, che conoscevano l’uomo come soggetto già residente in quell’appartamento, lo hanno bloccato impedendogli di realizzare le proprie intenzioni. Il personale sanitario giunto sul posto trasportava il soggetto in ospedale per prestargli le cure del caso.