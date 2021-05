La Toscana candida al finanziamento opere per oltre 110 milioni di euro

La Regione Toscana ha presentato all’Agenzia per la coesione territoriale un elenco di opere per oltre 110 milioni di euro, chiedendone il finanziamento attraverso la dotazione del Fondo Sviluppo e Coesione.

Per presentare il provvedimento ed illustrare le opere immediatamente cantierabili per le quali si attende il relativo finanziamento, è convocata una conferenza stampa per domani, venerdì 14 maggio, alle ore 11.30, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10 a Firenze.

Sarà presente il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa