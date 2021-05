Leonardo Company, incontri con Nardella e Metrocittà

“La Galileo è un’azienda che è da sempre motivo di orgoglio per Firenze e tutta la città metropolitana, che qui è nata e qui crescerà anche nei prossimi anni”. Così il Sindaco Dario Nardella dopo gli approfondimenti prima con l’AD di Leonardo Alessandro Profumo e poi con l’ingegner Gabriele Pieralli, Executive Vice President Divisione Elettronica di Leonardo.

Nei due incontri sono stati toccati i vari temi che legano la Leonardo Company al territorio fiorentino, dalla formazione allo sviluppo dell’azienda nei suoi settori di riferimento.

“La scorsa settimana - ricorda il Sindaco - abbiamo adottato in Giunta comunale la variante urbanistica che riguarda i 13.000 metri quadri dello stabilimento ex Ote di Via Barsanti, che sarà sede di uno studentato e di un Istituto Tecnico Superiore”.

Importanti anche le rassicurazioni sugli investimenti effettuati nel recente passato e tutt’ora in corso nei settori Spazio e Optronica e il mantenimento del livello occupazionale. “Quanto allo stabilimento di Leonardo di Campi Bisenzio - ha aggiunto Nardella - ora è per noi fondamentale che queste rassicurazioni sulla solidità e le prospettive strategiche del sito fiorentino siano condivise con le altre istituzioni territoriali e le rappresentanze sindacali”.

La Città Metropolitana e il Comune capoluogo di Firenze sono inoltre interessati ad avviare una collaborazione con il gruppo Leonardo sul tema della Smart city (Firenze è la prima in Italia nella classifica ICity Rank 2020) esplorando possibili partnership pubblico-privato per sviluppare progetti sull’innovazione e la digitalizzazione dei servizi nell’area metropolitana, dalla sicurezza ai trasporti alla sensoristica, con l’obiettivo di cogliere l’opportunità storica del Recovery Plan”.

