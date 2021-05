Noferi (M5S): "Dopo più di un anno dall’inizio dell’emergenza la Regione non ha un piano pandemico?"

Il Direttore della Direzione Sanità della Giunta Regionale dott. Carlo Rinaldo Tomassini, dopo ben due richieste pec ha inviato una specie di piano vaccinale per il Covid scambiandolo per il piano pandemico regionale

“Se non fosse preoccupante sarebbe quasi da ridere quello che è accaduto – racconta la consigliera Regionale del Movimento Cinque Stelle Silvia Noferi. . Il Direttore della Direzione Sanità della Giunta Regionale Toscana, Carlo Rinado Tomassini, laurea in medicina con 110 e lode, braccio destro dell’Assessore alla Sanità, dopo aver risposto in commissione che il “piano pandemico era stato presentato” ha inviato alla richiesta di accesso atti della sottoscritta il piano regionale per la vaccinazione Anti-Cov-2, anziché il piano pandemico regionale.

La curiosità di sapere cosa ha predisposto la Regione in caso di pandemia, era stata sollecitata anche dalle risposte di alcuni presidenti di distinti Ordini dei Medici toscani che confessavano di non aver mai visto il piano pandemico regionale e nemmeno di averlo ricevuto nonostante le ripetute richieste inviate alla Direzione Sanità.

Non possiamo credere che il Direttore Tomassini non riesca a distinguere un piano vaccinale da un piano pandemico vista la sua formazione accademica, per cui siamo più propensi a credere che il documento non esista.

Durante un’epidemia è necessario che il sistema sanitario sia in grado di dare risposte coordinate sull’organizzazione degli ospedali ed è essenziale che sia preparato in anticipo; non solo ma deve prevedere anche un quadro generale di come si debba agire fra una pandemia e l’altra.

Dato che il piano pandemico nazionale deve interagire con i piani pandemici di tutte le Regioni italiane, ci chiediamo cosa abbiano inviato al Ministero della Sanità dalla Regione Toscana.

La cosa sarebbe inammissibile ma spiegherebbe anche il marasma in cui si è trovata la Sanità Toscana da quando è scoppiata la pandemia da Covid 19, e soprattutto, che le responsabilità non sono solo degli ultimi arrivati ma di tutti coloro che da decenni amministrano la Regione.

Inoltreremo quindi – conclude Noferi - un’interrogazione con risposta scritta per l’Assessore alla Sanità, in modo da fugare ogni ombra sul dubbio amletico aperto dal Direttore Tomassini: “La Toscana ha o no un piano pandemico aggiornato?”

Fonte: Ufficio Stampa