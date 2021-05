Pistoia, la tesi di laurea si discute in sala Grandonio

La sala Grandonio del Palazzo comunale si apre alla discussione delle tesi di laurea. Nei giorni scorsi, infatti, è stata approvata dalla giunta comunale una delibera per consentire ai laureandi di discutere la tesi nella sala consiliare del Palazzo di Giano, in collegamento telematico con il proprio ateneo. In un periodo in cui tale momento può essere vissuto soltanto attraverso lo schermo di un computer, la sala comunale che riporta il dipinto murale del capitano di ventura Grandonio dei Ghisilieri potrà valorizzare il raggiungimento di un traguardo tanto significativo.

I laureandi residenti a Pistoia, che non possono discutere la tesi in presenza per le limitazioni imposte dalla pandemia di Covid-19, da oggi possono quindi utilizzare gratuitamente la sala del consiglio comunale per il collegamento virtuale con la propria università.

L’aula sarà dotata di un proiettore, di uno schermo e della connessione Wi-fi. Il laureando sarà tenuto a portare il proprio computer e dovrà essere in grado di gestire autonomamente le strumentazioni a propria disposizione. Sarà consentito l'accesso a un nucleo ristretto di amici e parenti, sempre mantenendo le dovute misure di protezione e distanziamento sociale.

La discussione della tesi di laurea dovrà svolgersi durante l’orario di apertura degli uffici, compatibilmente con la disponibilità della sala stessa e la presenza in servizio del personale addetto a sovraintendere l'uso della strumentazione multimediale.

Gli interessati possono inviare una mail all’indirizzo: k.dimassimo@comune.pistoia.it .

La prenotazione della sala deve avvenire almeno due settimane prima del giorno di discussione della tesi, in modo che sia possibile verificarne la disponibilità.

