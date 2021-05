Senza smartphone per un weekend, ci riusciresti? Il sondaggio di gonews.it

Se la prima cosa che fai appena ti alzi la mattina è staccare la sveglia, controllare i messaggi, guardare che ore sono o se è arrivato quel messaggio che aspettavi, sicuramente stai guardando il tuo telefono. Se l'ultima cosa che fai la sera prima di dormire è controllare magari le notizie, cosa è successo intorno e lontano da te o cosa hanno pubblicato i tuoi amici sui social, nuovamente, starai guardando il tuo telefono. Hai un momento di pausa o di vuoto durante la giornata? sei ancora una volta al telefono.

Proprio dell'uso dello smartphone parla il nuovo sondaggio di gonews.it che, questa settimana, è più un esperimento sociale. Il tema prende spunto dall'iniziativa svolta dall'Istituto Vanghetti di Empoli. Due classi della scuola media, le loro famiglie e il prof ideatore del progetto per un uso consapevole della tecnologia, si sono privati per un intero week end dello smartphone. Tante le reazioni: c'è chi ha fatto cose che prima non pensava di aver tempo di fare, chi ha parlato di più con i propri cari e chi, addirittura, si è avvantaggiato con i compiti.

Sulle orme di questo esperimento, il sondaggio di gonews.it non vuole screditare o demonizzare il cellulare ma solo capire quanto sia importante per la vita di tutti i giorni. È indiscutibilmente un oggetto che compone parte delle nostre giornate, per lavoro, studio o perché ci permette di essere sempre in contatto. Un piccolo schermo nero che ormai rappresenta un contenitore di interessi e attività quotidiane ma che può diventare lo strumento che distoglie dalla realtà, fa dimenticare quale sia la socializzazione vera, non sappia più far gestire i momenti di noia.

Oggi in centro a Empoli vi abbiamo chiesto se, come i giovanissimi della scuola media, sareste capaci di stare tre giorni senza cellulare. Per le risposte raccolte al momento non è possibile, è un dispositivo troppo importante. Da altre risposte si capisce che qualcuno sarebbe disposto a rinunciare ai social, ma mai alla possibilità di sentire i propri contatti.

Senza smartphone per un weekend, ci riusciresti? Il sondaggio di gonews.it

Gonews.it chiede dunque ai lettori se saprebbero rinunciare un fine settimana al proprio telefonino. "Senza smartphone per un weekend, ci riusciresti?" Per rispondere alla domanda occorre andare sulla homepage di gonews.it e votare. C'è tempo fino a giovedì prossimo, 20 maggio 2021.

Margherita Cecchin