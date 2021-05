Tirocinante riceve 4 dosi di vaccino, è in cura dal virologo Pregliasco

La giovane di 23 anni, tirocinante in psicologia all'Asl Toscana nord ovest che nello scorso fine settimana ha ricevuto quattro dosi di vaccino Pfizer all'ospedale Noa di Massa è stata presa in cura dal virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano. Inizialmente si era pensato che le dosi di vaccino iniettate fossero 6 (Qui la notizia).

Sotto consiglio del dottor Pregliasco, come racconta la madre della ragazza, il sovradosaggio non deve essere sottovalutato. Nei giorni successivi, continua la mamma, la ragazza ha manifestato disidratazione, "ha continuamente sete nonostante ingerisca anche sette litri di acqua in poche ore; ha le labbra sempre secche e non riusciamo a reidratarla in nessun modo". La madre ha così richiesto al dottor Pregliasco di prendere in cura la figlia che è stata sottoposta a diverse analisi, la cui documentazione verrà inviata a Milano e valutata dal virologo.