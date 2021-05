Transito e sosta nel Centro Storico, domande entro fine luglio a Cascina

Il Comune di Cascina informa che i permessi annuali a pagamento di transito e sosta nel Centro Storico rilasciati nel corso del 2020 e che sono scaduti il 31 Dicembre 2020, possono essere rinnovati entro il 31 luglio 2021. La variazione della scadenza segue il modello utilizzato per il 2020, che, a causa della pandemia da Covid-19, aveva già esteso i termini di richiesta del permesso. Per queste domande e per le nuove richieste annuali o semestrali la documentazione è disponibile sul sito internet del Comune di Cascina, nella sezione modulistica della Polizia Municipale.

Potranno essere inviate, corredate dell'intera documentazione, all'Ufficio Protocollo del Comune tramite PEC a protocollo@pec.comune.cascina.pi.it oppure tramite fax allo 050/719311 oppure tramite il servizio postale.

Il relativo permesso, da esporre nella parte anteriore del veicolo in modo ben visibile, dovrà essere ritirato, fissando un appuntamento telefonico tramite lo 050/719355, negli uffici incaricati della Polizia Municipale in Viale Comaschi 116.

Fonte: Comune di Cascina