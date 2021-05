Zen Circus in tour, prima tappa a Livorno

Dopo una lunga assenza dai palchi, THE ZEN CIRCUS annunciano le prime date di una serie di concerti estivi che li vedranno tornare dal vivo in tutta la penisola.

La band, che recentemente ha partecipato al Concerto del Primo Maggio di Roma in diretta su Rai3, è pronta a rincontrare il proprio pubblico in una manciata di eventi speciali, in programma a partire dal mese di luglio nelle principali città italiane.

Con l’uscita de “L’ultima casa accogliente” la band ha consolidato anche l’apprezzamento della critica, confermandosi come una delle realtà più apprezzate del panorama musicale italiano attuale.

LE PRIME DATE

03 Luglio Livorno – Piazza Mazzini

10 Luglio Torino – Flowers Festival

13 Luglio Bologna – Nova

14 Luglio Genova – Balena Festival

15 Luglio Gardone Riviera (BS) – Anfiteatro del Vittoriale

08 Settembre Roma – Auditorium Parco della Musica

10 Settembre Milano – Carroponte

Fonte: Ufficio Stampa