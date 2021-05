Aned Empolese Valdelsa, parte tesseramento 2021

Aned Empolese Valdelsa annuncia che riprende la campagna di tesseramento sociale per l'anno 2021. Dopo l'ottimo risultato del 2020 nonostante la pandemia ed il lock-down (superate le 100 tessere sottoscritte), per il 2021 si punta ad aumentare ancora di più il numero dei soci per proseguire nel nostro impegno a difesa della memoria e dei valori dell'antifascismo. Anche per questo c'è da segnalare un'importante novità: il giovedì dalle 15 alle 19 si potrà sottoscrivere la tessera presso la Casa del Popolo delle Cascine in via Meucci dove saranno presenti nostri consiglieri. Inoltre sarà possibile come sempre rivolgersi ai nostri recapiti istituzionali empolianed@gmail.com alla nostra consigliera Nadia Frizzi 370 331 6487 a Marco Mainardi 3486459533 La quota anche quest'anno è di euro 20 (30 per chi vuol ricevere la rivista 'Triangolo rosso'), è possibile tesserarsi come familiari o come amici dell'Aned