Buongiorno Ceramica 2021 al via, laboratori dal vivo a Montelupo e dintorni

Buongiorno Ceramica 2021, tutto è pronto. La manifestazione si tiene nel finesettimana 15 e 16 Maggio 2021.

Particolarmente ricco il programma di questa edizione 2021 che prevede sia appuntamenti on line che off line.

Uno spaccato della storia, delle radici, delle motivazioni delle “vite di ceramica” del territorio, unite ai riferimenti culturali personali dei protagonisti della ceramica di Montelupo, ma anche della capacità produttiva e dell’ingegno delle aziende locali.

Per la prima volta poi si potrà tornare a vivere la cultura dal vivo con laboratori, viste guidate e gli studi aperti dei nostri ceramisti e artisti.

Il Museo della Ceramica sarà aperto dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito, saranno organizzati laboratori per bambini e saranno previste visite guidate speciali condotte dai ceramisti di Montelupo, che guideranno i visitatori alla scoperta del Museo del loro punto di vista di esperti, focalizzando l’attenzione non solo sulla storia o sulla tecnica, ma anche e soprattutto sul legame della collezione storica con il loro lavoro, sull’emozione e l’interpretazione personale.

Alcuni percorsi di visita attraverseranno la città di Montelupo per evidenziare i segni della contemporaneità lasciati dagli artisti di Materia Prima e dalle residenze artistiche prodotte dal Museo.

In Via XX Settembre, nella Galleria di Fabbrica Creativa Toscana, sarà aperta una nuova edizione del temporary shop e mostra della Strada della Ceramica.

La Ceramica sarà poi diffusa nelle vetrine del centro storico, in collaborazione con il commercianti di Montelupo. Molte delle aziende della strada della ceramica rimarranno poi aperte per consentire ai visitatori di scoprire i segreti delle loro botteghe e dei loro atelier. Al Museo della Ceramica e all’Ufficio Turistico sarà disponibile l’elenco delle aziende aperte e si potrà prenotarsi sul posto per la visita.

Da segnalare l’occasione speciale per visitare l’Atelier dell’artista Marco Bagnoli in un tour condotto in collaborazione con la Pro Loco Montelupo.

Anche Empoli è coinvolta, grazie a Shilha Cintelli. Il suo studio si trova in Via Giovanni da Verrazzano a Ponzano e resterà aperto al pubblico per l’intera giornata di sabato 15 maggio (in orario 9-19), sia per visite gratuite che per partecipare al laboratorio “Studio d’arte a porte aperte”.

Nella giornata di sabato 15 maggio (9-18) ci sarà un laboratorio in cui verrà utilizzata la "barbottina" che si usa nella lavorazione della ceramica, per realizzare un tela dipinta. Chi vorrà partecipare al laboratorio userà la barbottina come medium per dipingere su un tela mescolata al pigmento ed un legante. Il manufatto poi verrà portato a casa dai partecipanti del laboratorio. La prenotazione sarà quindi gradita e si potrà comunicare alla mail shilhacintelli@gmail.com o al mio numero 3498735713

Buongiorno Ceramica 2021, gli studi aperti

Gli artisti aderenti all’associazione STRADA DELLA CERAMICA che terranno il loro studio aperto sono

1. Paola Staccioli | Via Newton 24/AScandicci (FI) | Tel. 328 5759620 paolastaccioli@gmail.it

2. Artesia Decorazioni Artistiche | Via G. Boccaccio Certaldo (FI) Tel. 328 3226508 - 348 7223431 info@artesiaceramica.it

3. Ceramiche Fabrizio Tranquilli | Via Baccheretana, 622 Loc. Bacchereto Carmignano (PO) | Tel. 055 8717083i

4. Ceramica Artistica Bartoloni | Via del Lavoro, 30 Montelupo Fiorentino (FI)| Tel. 0571/ 40912 info@ceramicabartoloni.itwww.ceramicabartoloni.it

5. La Galleria Nuove Forme d'Arte Via XX Settembre Montelupo Fiorentino (FI) | Tel. 339 567618

6. Spazio Arte BEA BIS | via XX Settembre, Montelupo Fiorentino | Telefono: 338 8037733 beatrizirenescotti@gmail.com

7. Giulia Cantarutti Studio | Via Salani, 60 Limite sull'Arno (FI) | Tel. 333 2385482 gcantg@gmail.it

8. Serena Tani Studio Artistico | Via Giro delle Mura, 84 Centro storico, Fornace Cioni Alderighi Montelupo Fiorentino (FI) |Tel. 339 5262271 serena_tani@yahoo.it

9. Ceramiche Borgioli | Via degli Artigiani, 21 Ginestra Fiorentina (FI) Tel. 055 8713837 borgioli2002@gmail.com

10. Ceramica con Vita Sergio Pilastri | Via Chiantigiana 222Ginestra Fiorentina (FI) | Tel. 333 8203003 ceramicaconvita.sergiopilastri@gmail.com

11. Shila Cintelli Studio | Via G. da Verrazzano, 16 Empoli (FI) | Tel. 349 8735713 shilhacintelli@gmail.com

12. Unione delle Fornaci della Terracotta| Via CaltagironeZona Artigianale Le Pratelle Montelupo Fiorentino (FI) | Tel. 339 6180196 - 340 0018242 info@terrecottemontelupo.com

Qui potete scaricare il programma completo della manifestazione: http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/images/BG2021_PrBrochure.pdf

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa