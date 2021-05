Cisl Toscana, Ciro Recce eletto segretario

“Complimenti a Ciro Recce per l’incarico di prestigio che gli è stato conferito. Siamo convinti che sapremo collaborare nel segno della continuità dei rapporti che hanno sempre contraddistinto CGIL CISL UIL della Toscana nell’interesse di lavoratori, pensionati e categorie più deboli. Un ringraziamento particolare va a Riccardo Cerza per l’impegno profuso in questi anni difficili, aggravati dalla pandemia che ha investito la nostra regione. A nome della UIL Toscana faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a Recce e a tutta la Cisl Toscana: ci aspettano sfide difficili che sapremo affrontare insieme”. Queste le parole di Annalisa Nocentini, Segretario Generale UIL Toscana, sul cambio al vertice della Cisl Toscana.

Fonte: Cisl - Ufficio stampa